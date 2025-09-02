Скидки
Андрей Козырев высказался о задачах «Северстали» на предстоящий сезон КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о задачах на предстоящий сезон КХЛ. В прошлом сезоне череповецкий клуб в первом раунде плей-офф уступил «Спартаку».

— В этом сезоне будет очень сильная конкуренция за попадание в плей-офф. Вы лично ставите перед собой и командой задачу минимум – попасть в плей-офф или пройти дальше?
— Для того чтобы пройти, нужно туда попасть. Поэтому мы работаем над тем, чтобы туда сначала попасть. Да, действительно. Мы видим, что команды усиливаются, перестраиваются. Мы тоже ведём свою работу, чтобы быть сильнее, — приводит слова Козырева пресс-служба клуба.

