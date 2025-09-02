Нападающий «Авангарда» Пономарёв назвал специфическим судейство в матче со СКА

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв остался недоволен судейством в товарищеском матче со СКА (5:3), в котором было много удалений.

«Сегодня было такое специфическое судейство, что даже у тех, кто лет 10 играет в этой лиге могли возникнуть вопросы. Игра без зрителей? Те, кто играл в ковидные времена, когда не было зрителей, должны быть адаптированы к таким обстоятельствам», – сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, первый матч в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги «ястребы» проведут дома с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится 8 сентября и начнётся в 16:30 мск.