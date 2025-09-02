Скидки
Нападающий «Авангарда» Пономарёв назвал специфическим судейство в матче со СКА

Нападающий «Авангарда» Пономарёв назвал специфическим судейство в матче со СКА
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв остался недоволен судейством в товарищеском матче со СКА (5:3), в котором было много удалений.

Товарищеские матчи (клубы)
02 сентября 2025, вторник. 14:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 13:02 (5x5)     0:2 Потуральски (Волков) – 17:27 (5x5)     0:3 Игумнов (Потуральски, Окулов) – 27:03 (5x5)     1:3 Хайруллин (Филлипс) – 30:27 (5x5)     2:3 Короткий – 35:14 (5x5)     2:4 Якупов (Потуральски) – 49:17 (5x5)     2:5 Блажиевский (Игумнов, Шарипзянов) – 52:26 (5x5)     3:5 Мёрфи (Хайруллин) – 54:24 (5x4)    

«Сегодня было такое специфическое судейство, что даже у тех, кто лет 10 играет в этой лиге могли возникнуть вопросы. Игра без зрителей? Те, кто играл в ковидные времена, когда не было зрителей, должны быть адаптированы к таким обстоятельствам», – сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, первый матч в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги «ястребы» проведут дома с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится 8 сентября и начнётся в 16:30 мск.

