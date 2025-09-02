Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 2 сентября 2025 года

Сегодня, 2 сентября, прошли семь матчей регулярного сезона-2025/2026 Всероссийской хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня ВХЛ.

Результаты матчей ВХЛ на 2 сентября 2025 года (время — московское):

16:00. «Омские Крылья» — ЦСК ВВС — 4:1;

16:30. «Южный Урал» — «Олимпия» — 2:1;

16:30. «Челмет» — «Горняк-УГМК» — 2:5;

17:00. «Торос» — «Ижсталь» — 2:1;

19:00. «СКА-ВМФ» — «Динамо СПб» — 0:4;

19:00. «Дизель» — «Кристалл» — 4:0;

19:00. «Челны» — «Нефтяник» — 0:5.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевал «Торпедо-Горький».