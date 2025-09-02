Скидки
Трагически погиб рекордсмен сборной Литвы по хоккею Миндаугас Киерас

Международная федерация хоккея выразила соболезнования в связи с трагической гибелью 45-летнего Миндаугаса Киераса, погибшего в результате несчастного случая на байдарке во время отдыха в Литве. У Киераса остались жена и двое детей.

Киерас, которого в родной Литве ласково называют «Минде», является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за мужскую сборную Литвы по хоккею. Защитник представлял свою страну 100 раз за свою блестящую карьеру в национальной команде, включая участие в 20 подряд чемпионатах мира с 1999 по 2018 год.

Киерас был известен как суровый хоккеист, но вне льда он был заботливым семьянином с дружелюбным характером и теплой улыбкой. На момент своей кончины Киерас был главным тренером действующих чемпионов Литвы — «Хоккейных панков Вильнюса». В мае этого года он также добился успеха в качестве помощника тренера мужской сборной Литвы, завоевав золотую медаль на чемпионате мира 2025 года в группе B первого дивизиона в Таллине.

