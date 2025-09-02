Скидки
Хоккей

Козлов — о составе «Салавата»: сейчас у меня самая молодая и неопытная команда в карьере

Козлов — о составе «Салавата»: сейчас у меня самая молодая и неопытная команда в карьере
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился ожиданиями от нового сезона и подметил, что сейчас у него самый молодой состав в тренерской карьере.

– Для меня это новый вызов, и мне интересно. Сейчас у меня самая молодая и неопытная команда в карьере. Раньше было много мастеров, а теперь мы не фавориты. Нам придется доказывать состоятельность. Мне нравится ситуация, где нужно выжать максимум и вывести игроков на новый уровень.

– Вы изменили подход к работе?
– Сейчас я должен больше требовать от игроков самоотдачи, чтобы никто не чувствовал себя в зоне комфорта, — цитирует Козлова официальный сайт КХЛ.

