Есмантович: хоккейная школа ЦСКА приняла новую стратегию развития на три года

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о новой стратегии развития и о стоящих перед хоккейной школой клуба задачах.

«В прошлом году нам не удалось достичь максимального результата – мы заняли второе место. В этом году у нас из зачетных возрастов ушли 65 хоккеистов, а пришли – 62. У нас обновился тренерский штаб в некоторых возрастах. Нужно было довести и до новеньких ребят, и до тренеров, и для тех, кто у нас работает, что ЦСКА – это не просто спорт высоких достижений. Это спортивная философия, побеждать и быть лучшими, быть на вершине спортивного мастерства».

Также Есмантович отметил помощь в реализации стратегии развития школы компании «Роснефть»:

«Хочется поблагодарить Игоря Ивановича Сечина и наблюдательный совет, компанию «Роснефть». В этом году мы приняли новую стратегию развития детской спортивной школы на три года. Смогли разобраться с экипировкой, с командировками, с перелётами, с питанием, с заработными платами тренеров. Основная компания «Роснефть» пошла нам на встречу и помогла нам всё это реализовать. Они открыто двигают нас вперёд. Вместе с компанией мы смогли сделать великолепные условия для работы», – добавил президент ЦСКА.

С 2011 года «Роснефть» является владельцем хоккейного клуба ЦСКА. За это время клуб пять раз становился чемпионом России (2015, 2020, 2019, 2022, 2023) и дважды — обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), главного трофея КХЛ.