НХЛ введёт потолок зарплат в плей-офф уже в сезоне-2025/2026

По словам инсайдера НХЛ Фрэнка Серавалли, Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков НХЛ согласовали скользящий график внедрения изменений в новый коллективный договор. Существенным изменением является введение новой системы потолка зарплат для плей-офф уже в сезоне-2025/2026.

«Новое правило вступило в силу после того, как НХЛ и NHLPA ратифицировали четырёхлетний коллективный договор, который изначально планировалось ввести в начале сезона-2026/2027. Однако обе стороны считали, что существует чёткий путь к введению некоторых изменений уже сейчас.

Потолок зарплат в плей-офф был согласован с целью практически исключить обход ограничения потолком. Команды больше не смогут держать игроков в резерве, находящихся в статусе травмированных, до плей-офф, а затем активировать их в заявке на первую игру, что вывело бы команду за пределы лимита.

Это случалось пару раз в последние годы: такие игроки, как форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун и форвард «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн, оставались в резерве на много месяцев перед плей-офф, но возвращались в первом раунде", — сообщил Серавалли на своей странице в соцсети Х.

Другое изменение коллективного соглашения, которое вводится немедленно, заключается в том, что игрокам больше не требуется соблюдать какой-либо дресс-код. Это позволит спортсменам носить практически всё, что они хотят, включая рекламу вина и крепких спиртных напитков.

Серавалли также сообщил, что игроки должны подписать соглашение до 15 сентября 2026 года. Это означает, что любой контракт, подписанный 16 сентября или позднее, будет регулироваться новыми положениями коллективного договора. При этом игроки, переподписывающие контракты, будут ограничены семью годами, а свободные агенты смогут подписать контракт максимум на шесть лет при переходе в новую команду.