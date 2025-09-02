Скидки
«Торонто» продлил контракт с шведским вратарём Деннисом Хильдеби

«Торонто Мэйпл Лифс» продлил контракт с шведским вратарём Деннисом Хильдеби. Клуб НХЛ объявил о подписании нового трехлетнего соглашения со шведским вратарем. В сезонах-2025/2026 и 2026/2027 оно будет двусторонним, а в сезоне-2027/2028 – односторонним. Кэпхит соглашения составит $ 841 667.

В регулярном сезоне-2024/2025 Хильдеби провёл шесть матчей за «Торонто», в которых пропустил 20 голов, отразив 87,3% бросков. В составе «Торонто Марлис» голкипер провёл 30 игр в АХЛ при коэффициенте надёжности 2,55.

В прошлом сезоне «Торонто» дошли до второго раунда Кубка Стэнли, где уступили будущим чемпионам «Флориде Пантерз» в семи матчах.

