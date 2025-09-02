Скидки
Хоккей Новости

В тренерском штабе «Калгари» произошли изменения

Комментарии

В тренерском штабе «Калгари Флэймз» произошли изменения. Как сообщает пресс-служба клуба, помощник главного тренера Брэд Ларсен ушёл с этой должности по семейным обстоятельствам. 60-летний специалист Дэйв Лаури занял пост ассистента главного тренера Райана Хаски.

Ранее Лаури работал в тренерском штабе «Флэймз» с 2009 по 2012 год. Позднее он был помощником главных тренеров «Виннипега» и «Лос-Анджелеса».

В прошлом сезоне «Калгари» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 96 очков. «Калгари» не вышел в плей-офф НХЛ в третьем сезоне подряд, во втором – при главном тренере Райане Хаски.

Комментарии
