Нападающий Брэндон Ип объявил о завершении игровой карьеры

Аудио-версия:
Нападающий Брэндон Ип объявил о завершении игровой карьеры. Ранее «Шанхай Дрэгонс» не стали продлевать контракт с форвардом китайской команды. 40-летний Ип провёл в «Куньлуне» семь сезонов. Хоккеист обратился с прощальной речью к болельщикам, партнёрам и тренерам.

«Спасибо вам за всё! Сегодня я хочу поделиться с вами важной новостью — я завершаю свою карьеру хоккеиста. Я бесконечно благодарен клубу «Куньлунь Ред Стар» за то, что подарил мне возможность пройти этот невероятный путь. Спасибо болельщикам за вашу безграничную поддержку, руководству — за доверие, тренерам — за наставничество, а партнёрам по команде и всему персоналу — за дружбу и совместный труд.

Оглядываясь назад, я понимаю: самые ценные воспоминания — это не только победы и игры на льду, а люди, которых я встретил. Хоккей подарил мне семью и друзей по всему миру, и это останется со мной на всю жизнь. Я горжусь тем, что мы вместе работали над развитием хоккея в Китае и надеюсь, что это дело будет продолжено и принесёт ещё больший результат для всего спорта. Спасибо вам за всё. Для меня это было честью и удовольствием», — цитирует Ипа пресс-служба китайского клуба.

Ип принял участие в 340 встречах за китайский клуб, где забросил 92 шайбы и сделал 93 результативные передачи.

«Шанхайские Драконы» расторгли контракты со Смитом и Ипом
