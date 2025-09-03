Скидки
Экс-форвард «Ак Барса» Егор Бабенко подписал контракт с «Рубином»

Бывший форвард «Ак Барса» Егор Бабенко подписал контракт с «Рубином». 28-летний форвард ранее выступал за тюменский клуб ВХЛ с 2018 по 2021 год.

В прошлом сезоне Егор Бабенко провёл 15 матчей в КХЛ за казанский «Ак Барс», в которых отметился двумя заброшенными шайбами. Всего в КХЛ нападающий провёл 171 матч с учётом плей-офф и набрал 36 очков — забросил 19 шайб и отдал 17 результативных передач.

Ранее в тюменский клуб вернулся другой форвард с опытом игры в КХЛ – 28-летний Егор Попов. На его счету 169 матчей в лиге с учётом плей-офф и 51 (21+30) очко. В прошлом сезоне игрок выступал за «Трактор».

