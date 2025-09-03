Сергей Фёдоров рассказал о здоровье бывшего защитника «Детройта» Владимира Константинова

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров заявил, что бывший защитник сборной СССР и «Детройт Ред Уингз» Владимир Константинов чувствует себя хорошо. Фёдоров и Константинов выиграли Кубок Стэнли в составе «Детройта» в 1997 году. По окончании сезона Константинов и массажист клуба Сергей Мнацаканов попали в автомобильную аварию и получили тяжёлые травмы. Мнацаканов в 2024 году умер на 72-м году жизни.

«Знаю одно, что Володя в хороших руках, чувствует себя хорошо. Очень любит смотреть хоккей. Для него будет большой сюрприз, если мне удастся поехать в Детройт и мы увидимся в ближайшем будущем», — цитирует Фёдорова ТАСС.

Ранее «Детройт» объявил, что в январе перед домашним матчем с «Каролиной» будет выведен из обращения 91-й номер, под которым играл Фёдоров.