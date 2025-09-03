Скидки
«Ак Барс» нацелен на победу в новом сезоне КХЛ




Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что клуб нацелен на победу в новом сезоне КХЛ.

«Давление есть в каждом клубе, а у нас — тем более. Мы не будем обращать на это внимания. Будем делать свою работу и стараться показать максимальный результат. У нас всегда стоят максимальные задачи на сезон. Мы не собираемся отходить от этих задач. Будем стараться», — сказал Валиуллин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Ак Барс» — пятикратный чемпион России и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина. Новый сезон казанский клуб начнёт гостевой встречей с магнитогорским «Металлургом» 6 сентября.

