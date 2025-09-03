МХК «Спартак» и «СКА-1946» сегодня откроют сезон-2025/2026 МХЛ

Сегодня, 3 сентября, пройдёт матч открытия нового регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. Матч между финалистами предыдущего чемпионата — МХК «Спартак» и «СКА-1946» — пройдёт в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники». Встреча начнётся в 17:00 мск.

В предстоящем сезоне возрастёт количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над петербургской командой в седьмом матче финальной серии.