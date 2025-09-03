«Амур» подписал контракт с защитником Раулем Акмальдиновым. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, соглашение рассчитано на один год. Ранее защитник был обменян из «Локомотива».

Игрок обороны начинал заниматься хоккеем в Усть-Каменогорске. До 11 лет был нападающим. В 2014 году перешёл в систему ярославского «Локомотива», где окончательно стал играть в защите.

С сезона-2018/2019 выступал за «Локо-Юниор», где в 2021 году стал чемпионом Первенства НМХЛ. За главную молодёжную команду «Локо» отыграл в общей сложности 137 матчей.

Дебютировал в КХЛ в 2022 году, провёл в лиге 23 матча и отметился голом. В сезоне-2024/2025 сыграл 63 матча за фарм-клуб — «Молот» (ВХЛ), где забросил четыре шайбы и отдал 21 голевую передачу при показателе полезности «+19».