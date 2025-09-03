Скидки
Хоккей Новости

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко рассказал, как готовился к предстоящему сезону

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко рассказал, как готовился к предстоящему сезону
Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал свою подготовку к предстоящему сезону.

Напомним, форвард подписал контракт с казанским клубом 2 сентября, соглашение заключено на один сезон.

«У меня есть опыт подготовки к сезону. Я провёл пять лет в Америке, где готовился самостоятельно. Здесь ничего менять не стал, готовился так же, как тогда привык. Первую неделю надо будет втягиваться в командную работу, а в остальном я готов к сезону», — сказал Денисенко в эфире «Матч ТВ».

Григорий Денисенко, выбранный «Флоридой Пантерз» под 15-м номером драфта НХЛ — 2018, дебютировал в лиге в сезоне-2020/2021. За три сезона за «Флориду» нападающий провёл 26 матчей, набрал семь очков и сыграл один матч финала Кубка Стэнли 2023 года. Перед сезоном-2023/2024 он перешёл в «Вегас Голден Найтс», сыграв семь игр без результативных действий, а прошлый сезон провёл в системе «Нэшвилл Предаторз».

