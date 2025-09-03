«Был полностью шокирован». Ливо — о решении «Салавата Юлаева» расторгнуть с ним контракт

Нападающий «Трактора» Джош Ливо рассказал, когда и как узнал, что «Салават Юлаев» решил расторгнуть с ним контракт. Форвард в межсезонье покинул уфимский клуб и перешёл в челябинский.

— Я планировал вылететь в Уфу на следующий день, поэтому был полностью шокирован, узнав новость от своего агента. В тот момент как раз собирался поработать в тренажёрном зале. Для меня очень неожиданная ситуация, с которой ранее не сталкивался. Но что поделать? Жизнь продолжается. Сейчас я сосредоточен на новой команде и предстоящем сезоне. Хорошо, что удалось быстро договориться с «Трактором», а не сидеть без дела и переживать. Я успел приехать в тренировочный лагерь, познакомиться с командой и провести несколько выставочных матчей.

— Порой игроки после таких ситуаций отказываются возвращаться в КХЛ.

— Передо мной этот вопрос не стоял. Мне всё нравится в России. Слов не хватит описать, сколько всего хорошего здесь произошло со мной. О лиге и стране в целом могу сказать только хорошее. Два отличных сезона это подтверждают. Чувствую себя здесь комфортно и даже уговариваю своих знакомых по Северной Америке перебираться в КХЛ. Произошедшее летом с «Салаватом» — единственный негативный момент за всё время пребывания в России, — цитируют Ливо «Известия».