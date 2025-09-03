Фетисов: я должен был стать первым тренером-европейцем в истории НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что должен был стать первым европейским тренером в НХЛ.

– В своё время вы вернулись из НХЛ, хотя вам делали там заманчивые предложения. Позже так поступил и Павел Дацюк. Что есть в России такого, чего не найти за океаном?

– Да, я должен был стать первым тренером-европейцем в истории НХЛ. Но всё-таки родная сторона, люди, земля, традиции – всё это тянет домой. Конечно, и у Паши была масса предложений. Но мы счастливы, что находимся здесь и можем передавать свой опыт следующим поколениям, – цитируют Фетисова «Аргументы и факты».

Отметим, что в сезоне-2000/2001, когда в НХЛ появились первые европейские главные тренеры (Иван Глинка в «Питтсбурге» и Алпо Сухонен в «Чикаго»), Фетисов работал ассистентом главного тренера «Нью-Джерси».