Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ливо рассказал о причинах конфликта с Паниным во время выступления за «Салават» в плей-офф

Ливо рассказал о причинах конфликта с Паниным во время выступления за «Салават» в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Джош Ливо рассказал о конфликте с защитником «Салавата Юлаева» Григорием Паниным во время прошлогоднего плей-офф в составе уфимской команды.

— В плей-офф у вас был конфликт с Григорием Паниным?
— У меня с Гришей хорошие отношения. Он отличный капитан. Уважаю всех своих бывших партнёров по команде. Дело журналистов — о чём-то писать, и действительно, у нас были какие-то моменты в отношениях с Паниным. Но это обычная ситуация для любой хоккейной команды. Ничего страшного. Не знаю, что он скажет про меня, но со своей стороны могу адресовать ему только хорошие слова.

В плей-офф уровень эмоций зашкаливает. В гостевой игре против «Спартака» ситуация немного вышла из-под контроля. Тогда было много неоднозначных судейских решений, накаливших страсти. Я сам немного вышел из себя. Но на следующий день всё успокоилось, мы пожали друг другу руки и продолжили делать общее дело, — цитируют Ливо «Известия».

Материалы по теме
«Был полностью шокирован». Ливо — о решении «Салавата Юлаева» расторгнуть с ним контракт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android