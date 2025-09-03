В «Нефтехимике» объяснили решение подписать контракт с Федотовым

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский объяснил решение подписать контракт с защитником Максимом Федотовым. Соглашение рассчитано на один год.

«Максим — атакующий защитник с правым хватом, это то, что добавит тренерскому штабу вариативности как при построении защитной линии, так и спецбригад. Он достаточно молод, и надеемся, что продолжит прогрессировать и повышать своё мастерство. Несмотря на молодой возраст, имеет за плечами более 200 матчей в КХЛ», — цитирует Марчинского пресс-служба клуба.

Всего в КХЛ 23-летний Федотов провёл 205 матчей, в которых набрал 57 очков — забросил 17 шайб и отдал 40 результативных передач.