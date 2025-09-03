Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Нефтехимике» объяснили решение подписать контракт с Федотовым

В «Нефтехимике» объяснили решение подписать контракт с Федотовым
Комментарии

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский объяснил решение подписать контракт с защитником Максимом Федотовым. Соглашение рассчитано на один год.

«Максим — атакующий защитник с правым хватом, это то, что добавит тренерскому штабу вариативности как при построении защитной линии, так и спецбригад. Он достаточно молод, и надеемся, что продолжит прогрессировать и повышать своё мастерство. Несмотря на молодой возраст, имеет за плечами более 200 матчей в КХЛ», — цитирует Марчинского пресс-служба клуба.

Всего в КХЛ 23-летний Федотов провёл 205 матчей, в которых набрал 57 очков — забросил 17 шайб и отдал 40 результативных передач.

Материалы по теме
Официально
«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Максимом Федотовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android