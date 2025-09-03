Скидки
«Барыс» заключил двухсторонние контракты с рядом игроков

«Барыс» сообщил о заключении двухсторонних контрактов с рядом игроков, проходивших просмотр. Защитник Бейбарыс Оразов, а также нападающие Кирилл Ляпунов, Владимир Волков и Руслан Оспанов подписали соглашения сроком на один сезон, до 31 мая 2026 года.

В минувшем сезоне на счету Волкова 32 (6+26) очка в 40 матчах регулярного чемпионата Pro Hokei Ligasy в составе «Арлана», а также 16 (6+10) результативных баллов в 12 играх плей-офф.

Руслан Оспанов провёл 30 матчей за «Барыс» в прошедшем чемпионате и отметился заброшенной шайбой. За «Номад» он провёл 11 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 6 (3+3) очков.

Бейбарыс Оразов отметился одной шайбой в 48 матчах за «Барыс», а также заработал 12 (4+8) очков в 9 играх в составе «Снежных Барсов».

Кирилл Ляпунов большую часть сезона провёл в «Снежных Барсах», где набрал 32 (16+16) очка в 29 играх. За «Барыс» форвард сыграл 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

