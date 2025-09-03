Нападающий Никита Прищепов отправится на турнир новичков в составе «Колорадо Эвеланш». Клуб опубликовал список игроков на турнир, который пройдёт с 12 по 14 сентября.

Фото: «Колорадо»

Напомним, «Колорадо» заключил контракт новичка с нападающим Прищеповым в октябре 2024 года. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на три года. Сезон россиянин начал в АХЛ, где за «Колорадо Иглз» он провёл шесть матчей, в которых заработал четыре очка, сделав три голевые передачи и забросив одну шайбу.

Всего в прошедшем сезоне российский нападающий провёл в АХЛ 51 игру и набрал 23 очка, также вызывался в основную команду «Колорадо» в НХЛ, где принял участие в 10 матчах.

Прищепов стал всего третьим игроком с драфта 2024 года, вышедшим на лёд в основе выбравшей его команды в официальных матчах. Кроме Прищепова, это были первый номер Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» и 13-й номер Джетт Лучанко из «Филадельфии».