Джош Ливо рассказал, что помешало ему лучше проявить себя в плей-офф прошлого сезона КХЛ

Нападающий «Трактора» Джош Ливо заявил, что травма помешала ему проявить себя в матчах плей-офф за «Салават Юлаев». В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина канадский форвард набрал 15 (2+13) очков в 14 матчах.

— Согласны с тем, что в плей-офф должны были сыграть лучше?

— В плей-офф хоккей более плотный и силовой. Мне не повезло — получил пару повреждений, повлиявших на мою игру в худшую сторону. Я по-прежнему старался достать из себя всё ради победы. Об этом знает каждый, кто со мной играл. Я всегда очень эмоционален и хочу побеждать. Было обидно, что после хорошего регулярного чемпионата мне не удалось показать такой же уровень игры и в плей-офф, — цитируют Ливо «Известия».