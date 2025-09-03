«Металлург» объявил капитана и ассистентов на сезон-2025/2026 КХЛ. Капитаном команды стал защитник Алексей Маклюков, а его помощниками назначены Люк Джонсон, Владимир Ткачёв, Роман Канцеров, Егор Яковлев. Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков оценил это решение клуба.

«Мы решили изменить подход к выбору капитана и ассистентов – теперь литеру А на груди будут носить те, кто является лидером в каком-то направлении, в работе на льду, в отношении к хоккею.

Люк Джонсон – связующее звено с легионерами. Он неравнодушен ко всему, что происходит на льду и за его пределами, обладает всеми необходимыми игровыми и человеческими качествами лидера иностранных игроков «Металлурга».

Роман Канцеров – молодой игрок, но, несмотря на юный возраст, за плечами у Ромы есть игра в первом звене команды-чемпиона, Кубок Гагарина и умение сплотить вокруг себя молодёжь. Для Романа роль лидера станет новым вызовом, а сам он сможет помочь юным игрокам сделать шаг вперёд в игре и в отношении к ней.

Владимир Ткачёв – лидер новичков, хоккеист большого таланта. Владимиру есть что доказывать на поле. Уверены, его мастерство и желание послужат примером для всех в команде.

Егор Яковлев – ассистент капитана, уроженец Магнитогорска, воспитанник «Металлурга» и один из старожилов команды. К его мнению прислушиваются и уважают, и он несомненно остаётся одним из лидеров раздевалки.

Капитаном «Металлурга» в новом сезоне становится Алексей Маклюков. За плечами Алексея колоссальный опыт в КХЛ, умение бороться до последнего и жертвовать собой ради команды. Эти факторы, вкупе с лидерскими качествами, стали определяющими при выборе его в качестве капитана команды», — цитирует Бирюкова пресс-служба клуба.