Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В минском «Динамо» заявили, что продали 7 тысяч абонементов на предстоящий сезон

В минском «Динамо» заявили, что продали 7 тысяч абонементов на предстоящий сезон
Комментарии

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий рассказал о целях команды на предстоящий сезон КХЛ и заявил, что уже продано 7 тысяч абонементов.

— Какие цели ставите на сезон?
— Планируем провести этот сезон не хуже, чем предыдущий. Почему что зачем тогда так стараться и проводить огромную работу? Мы хотим побеждать.

— Какая ситуация по проданным абонементам?
— На данный момент продано 7 тысяч абонементов. Не берём в учёт тех, кто не продлил абонемент с прошлого сезона. Советуем поторопиться, — сказал Каркоцкий на пресс-конференции.

Отметим, что вместимость многофункциональной «Минск-Арены» составляет около 15 000 зрителей во время спортивных мероприятий.

Материалы по теме
«Хороший турнир провели». Шипачёв — о выступлении минского «Динамо» на Кубке мэра Москвы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android