В минском «Динамо» заявили, что продали 7 тысяч абонементов на предстоящий сезон

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий рассказал о целях команды на предстоящий сезон КХЛ и заявил, что уже продано 7 тысяч абонементов.
— Какие цели ставите на сезон?
— Планируем провести этот сезон не хуже, чем предыдущий. Почему что зачем тогда так стараться и проводить огромную работу? Мы хотим побеждать.
— Какая ситуация по проданным абонементам?
— На данный момент продано 7 тысяч абонементов. Не берём в учёт тех, кто не продлил абонемент с прошлого сезона. Советуем поторопиться, — сказал Каркоцкий на пресс-конференции.
Отметим, что вместимость многофункциональной «Минск-Арены» составляет около 15 000 зрителей во время спортивных мероприятий.