В минском «Динамо» заявили, что продали 7 тысяч абонементов на предстоящий сезон

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий рассказал о целях команды на предстоящий сезон КХЛ и заявил, что уже продано 7 тысяч абонементов.

— Какие цели ставите на сезон?

— Планируем провести этот сезон не хуже, чем предыдущий. Почему что зачем тогда так стараться и проводить огромную работу? Мы хотим побеждать.

— Какая ситуация по проданным абонементам?

— На данный момент продано 7 тысяч абонементов. Не берём в учёт тех, кто не продлил абонемент с прошлого сезона. Советуем поторопиться, — сказал Каркоцкий на пресс-конференции.

Отметим, что вместимость многофункциональной «Минск-Арены» составляет около 15 000 зрителей во время спортивных мероприятий.