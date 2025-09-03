В минском «Динамо» ведут переговоры с бывшим нападающим СКА

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий заявил, что клуб ведёт переговоры с нападающим Владимиром Алистровым. Ранее белорусский форвард покинул СКА.

«Клуб разговаривает с белорусским нападающим Владимиром Алистровым. Мы хотим его видеть у нас в составе. Идут переговоры, к чему они приведут, пока неизвестно. Мы хотим видеть его у нас прежде всего потому, что он наш белорус», — сказал Каркоцкий на пресс-конференции.

24-летний белорусский форвард в прошлом сезоне провёл 65 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 16 результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Алистров сыграл 266 встреч, в которых записал на свой счёт 99 (39+60) очков.