«Мы не будем проходной командой». Квартальнов — о минском «Динамо» в новом сезоне КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о прогрессе команды и заявил, что хоккеисты белорусского клуба должны играть ещё сильнее в новом сезоне КХЛ.

«В этом году большой плюс – многие ребята остались в команде. Но некоторые игроки только пришли, новый вратарь. Всё равно нужно немного подождать, но мы точно хотим начать играть с ходу. Команда растёт, прогрессирует. Наши молодые ребята в этом прогрессе участвуют. Егор Бориков был лидером по голам в плей-офф.

Раньше молодые ребята хотели уезжать и считали, что там лучше. Но мы доказали, что у нас шикарные условия, ребята развиваются и могут воплощаться в очень хороших игроков. Мы не будем проходной командой. На нас будут настраиваться по-другому, мы это понимаем. И разговариваем с ребятами об этом, они должны быть сильнее», — сказал Квартальнов на пресс-конференции перед стартом нового сезона.