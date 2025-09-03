Илья Ковальчук считает, что «Норильск» может выиграть Кубок чемпиона России в ВХЛ

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук заявил, что Норильск является хоккейным городом, а одноимённая команда может выиграть чемпионат ВХЛ. «Норильск» выступает в ВХЛ с сезона-2023/2024.

«Норильск — на 100% хоккейный город, в этом году я лично в этом убедился, когда приехал на благотворительный матч в Заполярье. Появление хоккейного клуба стало долгожданным и важным событием. Первые два сезона показали, что «Норильск» может ставить перед собой самые амбициозные цели. Я желаю команде продолжать своё динамичное развитие, радовать болельщиков яркой игрой и добиваться максимальных результатов. Заполярье заслуживает увидеть кубок чемпионов России», — цитирует Ковальчука ТАСС.