«Мы догнали НХЛ 20-летней давности». Леонид Вайсфельд высказался о развитии КХЛ

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, а ныне скаут «Питсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд положительно оценил развитие КХЛ в последние годы.

– КХЛ на сегодняшний день движется вперёд или стоит на месте?

– Она 100% движется вперёд. Там же сначала история какая была? Сначала Слава Фетисов с [Дмитрием] Чернышенко хотели эту лигу сделать, потом у них что-то не получилось, потом уже [Александр] Медведев. Но когда Фетисов это начинал, у него был посыл, что надо догнать и перегнать НХЛ. Ну у них у всех [был такой посыл].

Я про себя думаю – да как они там догонят НХЛ, перегонят… Короче говоря, я в последнее время работаю, смотрю, думаю, действительно, пожалуй, догнали. Ну я же сравниваю, я работал и сейчас. И тут я съездил в Питтсбург. Ну я на 20 лет выпал из темы, так сказать. Ну я тебе скажу, какие у меня были впечатления. Мы действительно догнали НХЛ 20-летней давности. Но они-то на 20 лет ушли вперёд. Сейчас, безусловно, лига движется вперёд, развивается. Для меня нет никаких сомнений. Но есть вещи, которые мне непонятны…» — сказал Вайсфельд в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».