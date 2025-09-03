Жарков — о Радулове: грызлись на тренировках с ним, могли чуть ли не подраться

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков высказался об игре с Александром Радуловым и отметил знаменитую эмоциональность форварда. Хоккеисты выступали вместе за ЦСКА.

«Он реально очень сильный игрок, у него мало слабых сторон. Не зря он играл в НХЛ, в ЦСКА, а в Уфе набирал рекордное количество очков. Радулов просто в порядке. Кто-то говорит про возраст, но ведь Кори Перри до сих играет в НХЛ. И сколько играл Джо Торнтон. Всё зависит от совокупности факторов – от профессионализма, судьбы.

Сейчас он чуть поспокойнее стал. Я не скажу, что играл вместе с ним в пик его эмоциональности, но мы грызлись на тренировках с ним, хотя были в разных звеньях. На тренировках мы можем закуситься, чуть ли не подраться – нас уже растаскивают. Я уйду, не буду разговаривать, а он придёт: «Ну ладно, Жарок, ну хорош! Ты знаешь меня». То есть ему хватает 5-10 минут и уже пламя спадает.

Это нормально, когда человек находится на высоком уровне и от других требует этого. Возьмем Натана Маккиннона, у которого есть требования к партнёрам и по питанию, и по физическому состоянию, и по восстановлению. Я сам тоже эмоциональный человек: кортизол вырабатывается и его надо выплеснуть. Мне и врачи говорили, что так лучше будет», — цитирует Жаркова пресс-служба КХЛ.