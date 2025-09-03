Скидки
В «Эдмонтоне» уверены в подписании нового контракта с Коннором Макдэвидом

Аудио-версия:
Генеральный директор «Эдмонтон Ойлерз» Джефф Джексон рассказал, что руководство канадского клуба уверено в подписании нового контракта с капитаном Коннором Макдэвидом.

«Я понимаю, что сейчас много разговоров о том, почему Коннор всё ещё не подписал соглашение и в чём причина задержки. Но я, генеральный менеджер Стэн Боумэн, владелец Дэрил Кац и остальное руководство так не считаем — мы совершенно спокойны.

Коннор уже 10 лет является частью «Ойлерз». Он отыграл много сезонов в Эдмонтоне, живёт здесь и не раз открыто заявлял о своем стремлении одерживать победы [с клубом]. Именно это и определяет его решения. Большинство вариантов по сроку контракта остаются на столе, и мы уверены, что договорённость будет достигнута. До старта сезона ещё пять недель. Конечно, мы хотели бы закрыть вопрос сейчас, до начала тренировочного лагеря, но уверены, что контракт будет подписан.

Макдэвиду комфортно в Эдмонтоне, в команде, с людьми, управляющими командой, поэтому мы не нервничаем. Иногда всё не так однозначно, как хотелось бы. Он просто не спешит и пытается определить лучшие условия контракта», — приводит слова Джексона сайт НХЛ.

