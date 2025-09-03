«Торпедо» подписало контракт с защитником Журавлёвым, который перешёл из «Ак Барса»

Нижегородское «Торпедо» подписало двухлетний контракт с защитником Даниилом Журавлёвым, который перешёл в команду из «Ак Барса» во вторник, 2 сентября.

В системе «Ак Барса» 25-летний защитник выступал сначала на молодёжном, а затем и на профессиональном уровне. Всего в КХЛ к текущему моменту Журавлёв провёл 289 матчей, в которых заработал 54 (9+45) результативных очка. В основном составе «Ак Барса» дебютировал в 19 лет, доходил с клубом до финала Кубка Гагарина, выигрывал серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны. Будучи задрафтованным в команду НХЛ «Колорадо Эвеланш» под 146-м общим номером на драфте НХЛ 2018 года, провёл сезон в системе клуба в Северной Америке (14 игр, одна результативная передача).