«Привилегия для всех нас — играть под его руководством». Джереми Рой — о Никитине в ЦСКА

Канадский защитник ЦСКА Джереми Рой высказался о работе с главным тренером армейского клуба Игорем Никитиным.

— У ЦСКА в этом сезоне новый тренер, знакомый всем. Никитин известен своим строгим системным хоккеем. Против его команд вы играли, каково теперь выступать под его руководством?

— Для меня этот стиль знаком, в Северной Америке играют в подобный хоккей — агрессивный, системный. Все знают и видели, что такой хоккей приносит результат. Это отличная возможность и привилегия для всех нас — играть под его руководством, — приводит слова Роя Sport24.

Джереми выступал за «Витязь» с регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Для него это был первый опыт игры в КХЛ. В минувшем сезоне защитник сыграл 60 встреч в регулярном чемпионате, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.