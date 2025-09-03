Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Для этого нужны связи». Вячеслав Козлов — о возможной работе Фёдорова и Ларионова в НХЛ

«Для этого нужны связи». Вячеслав Козлов — о возможной работе Фёдорова и Ларионова в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов высказался о возможности работы российских тренеров в НХЛ.

— Можно ли представить, что триумвират Ларионов, Фёдоров, Козлов стали бы штабом в НХЛ — в том же «Детройте»? Или в Америке абсолютно другая база знаний?
— Сложно сказать, смог бы русский тренер работать в НХЛ. Конечно, у Сергея и Игоря побольше опыта, чем у меня, получше английский язык. Вполне возможно, они и могли бы попробовать. Но, как я понимаю, в НХЛ трудно попасть. Наверное, надо было идти другим путем. Как Сергей Брылин или Сергей Гончар — они после карьеры в НХЛ остались там. И наверное, когда‑нибудь им дадут возможность попробовать.

Они были в системе, не уезжали в Россию. Начали работать с фарм‑клубов, потихоньку идут по этой лесенке. Чтобы мне, находясь в КХЛ, получить предложение из Америки — нужны какие‑то связи. Это уже другой путь, — цитирует Козлова «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Мы догнали НХЛ 20-летней давности». Леонид Вайсфельд высказался о развитии КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android