«Для этого нужны связи». Вячеслав Козлов — о возможной работе Фёдорова и Ларионова в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов высказался о возможности работы российских тренеров в НХЛ.

— Можно ли представить, что триумвират Ларионов, Фёдоров, Козлов стали бы штабом в НХЛ — в том же «Детройте»? Или в Америке абсолютно другая база знаний?

— Сложно сказать, смог бы русский тренер работать в НХЛ. Конечно, у Сергея и Игоря побольше опыта, чем у меня, получше английский язык. Вполне возможно, они и могли бы попробовать. Но, как я понимаю, в НХЛ трудно попасть. Наверное, надо было идти другим путем. Как Сергей Брылин или Сергей Гончар — они после карьеры в НХЛ остались там. И наверное, когда‑нибудь им дадут возможность попробовать.

Они были в системе, не уезжали в Россию. Начали работать с фарм‑клубов, потихоньку идут по этой лесенке. Чтобы мне, находясь в КХЛ, получить предложение из Америки — нужны какие‑то связи. Это уже другой путь, — цитирует Козлова «Матч ТВ».