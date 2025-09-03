Зарипов ответил, способен ли нынешний состав «Ак Барса» бороться за Кубок Гагарина

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов ответил на вопрос, способен ли нынешний состав «Ак Барса» бороться за главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

— Нынешний состав способен бороться за Кубок Гагарина?

— Вообще непонятно, что сейчас происходит в хоккее. У нас есть живой пример «Металлурга», который в позапрошлом сезоне взял Кубок Гагарина. Тогда многие удивлялись, зачем тренер убрал ряд игроков, которые на тот период были лидерами. Собрали самую молодую команду — и в решающей стадии они переиграли системную команду, преобладая хитростью и неординарными действиями. Андрей Разин дал возможность команде играть в свой хоккей. Он позволил им делать то, что они умеют, а сам просто направлял их. Если так можно выразиться, то разгильдяйство обыграло систему.

— Можно сказать, что повтор ситуации ваших времён?

— Именно. Очень схоже с сезоном 2016 года.

— Плюс ещё Набоков сыграл большую роль в победе «Металлурга».

— Все знают, что в плей-офф вратарь — это полкоманды. Он «выстрелил» очень вовремя. Интересно, что этого никто не ждал.

— У «Ак Барса» есть шансы «выстрелить» так же?

— Конечно, они всегда есть. Нужно верить и поддерживать, — цитирует Зарипова «БИЗНЕС Online».