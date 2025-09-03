Максим Рыбин назвал самый важный фактор для «Сочи» в новом сезоне

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин рассказал, что будет самым важным для южан в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Самое важное, как я это вижу, — это старт. Старт определяющий, когда у кого-то ещё летний хоккей, кому-то, наоборот, срочно нужно набирать очки и стараться этот старт не упустить. Поэтому всё важно сейчас, такой команде, как «Сочи», необходимо сыграть на старте», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги «Сочи» начнёт гостевой игрой со «Спартаком». Встреча в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоится 7 сентября и начнётся в 17:00 мск.