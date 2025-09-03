Фетисов: неправильно, что мы суём паспорт РФ иностранцам, для которых он не имеет значения

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался об изменении статуса легионера в КХЛ. С сезона-2025/2026 легионерами в КХЛ перестают считаться хоккеисты, имеющие гражданство Российской Федерации, вне зависимости от наличия права выступать за сборные команды России по хоккею.

«Легионерам теперь необязательно иметь возможность играть за сборную России? Разве у нас нет своих ребят для этого? В чём тогда проблема? В НХЛ нет никаких проблем относительно участия иностранных хоккеистов. И у нас должно быть так. Есть талант, квалификация — это главные критерии. Для чего лимит нужен, я не понимаю.

Во всех профессиональных лигах сильные иностранцы помогают расти местным молодым игрокам, которые затем успешно защищают честь своей сборной. Качественные зарубежные хоккеисты или футболисты только поднимают уровень лиги. Так что добро пожаловать только. А если мы просто суём паспорт людям, для которых он не имеет значения, это неправильно», — цитирует Фетисова «ВсеПроСпорт».