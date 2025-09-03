Скидки
Главная Хоккей Новости

«Главное — уметь абстрагироваться, когда он уже перебарщивает». Жарков — о Бобе Хартли

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков рассказал о работе с канадским тренером Бобом Хартли в «Авангарде».

— Говорят, что Хартли — дотошный и уделяет большое внимание мелочам.
— Да, очень много моментов, и я считаю, что это где-то в плюс. У меня до сих пор некоторые привычки остались.

— Тяжело с ним игрокам работать?
— Главное — уметь абстрагироваться, когда понимаешь, что он уже где-то перебарщивает. У каждого человека бывает эмоциональная усталость, перепады настроения в сезоне — это нормально. Он тебе что-то сказал, надо говорить «да» и принять позицию тренера. Ну, кричит и кричит, вызывает тебя — не надо делать перепалку. А если уже третий месяц пошёл, тебе одно и то же говорят, ты делаешь, а до тебя всё равно докапываются — значит, тут другая причина, — цитирует Жаркова сайт КХЛ.

Напомним, в данный момент Боб Хартли возглавляет «Локомотив».

