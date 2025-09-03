Вайсфельд предположил, какие две команды не попадут в плей-офф КХЛ нового сезона

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, а ныне скаут «Питсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд предположил, что «Сочи» и «Барыс» не попадут в розыгрыш Кубка Гагарина нового сезона.

«Если честно, то единственные команды, которые приходят в голову, — это «Сочи» на Западе и «Барыс» на Востоке. Хотя сейчас трудно что-то говорить. Насчёт «Барыса» нужно будет увидеть окончательный состав команды. Сейчас туда приедут иностранцы, и, возможно, клуб будет сильным», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».

Новый сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, игрой за Кубок Открытия между «Локомотивом» и «Трактором».

Напомним, ранее Леонид Вайсфельд положительно оценил развитие КХЛ в последние годы.