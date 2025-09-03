МХК «Спартак» крупно обыграл «СКА-1946» на старте сезона МХЛ, забросив семь шайб
Сегодня, 3 сентября, прошёл матч открытия нового регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. Игра между финалистами предыдущего чемпионата — МХК «Спартак» и «СКА-1946» — завершилась в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 7:3.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
03 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
7 : 3
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Кожушко (Ильин, Гаврилов) – 02:34 (5x5) 2:0 Плесовских (Филимонов, Рыбенок) – 13:32 (5x5) 3:0 Кочуров (Якунин, Сысоев) – 14:24 (5x5) 3:1 Сливченко (Созинов, Суздорф) – 15:15 (5x4) 4:1 Тюрин (Кочуров, Плесовских) – 27:18 (5x5) 5:1 Филимонов (Гаврилов) – 36:03 (5x4) 5:2 Билинчук (Гусев, Сливченко) – 42:21 (5x5) 6:2 Филимонов (Рыбенок, Плесовских) – 48:12 (5x5) 7:2 Малков (Рыбенок, Плесовских) – 56:59 (5x5) 7:3 Гусев (Силютин, Сельдемиров) – 57:53 (5x5)
В составе победителей шайбы на свой счёт записали: Силантий Кожушко, Александр Плесовских, Данил Кочуров, Никита Тюрин, Максим Филимонов (дважды) и Артём Малков. У «СКА-1946» голы во встрече забили: Марк Сливченко, Артём Билинчук и Максим Гусев.
Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над петербургской командой в седьмом матче финальной серии.
