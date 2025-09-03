МХК «Спартак» крупно обыграл «СКА-1946» на старте сезона МХЛ, забросив семь шайб

Сегодня, 3 сентября, прошёл матч открытия нового регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. Игра между финалистами предыдущего чемпионата — МХК «Спартак» и «СКА-1946» — завершилась в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 7:3.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали: Силантий Кожушко, Александр Плесовских, Данил Кочуров, Никита Тюрин, Максим Филимонов (дважды) и Артём Малков. У «СКА-1946» голы во встрече забили: Марк Сливченко, Артём Билинчук и Максим Гусев.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над петербургской командой в седьмом матче финальной серии.