Скотт Гомес, Зак Паризе и Джо Павелски введены в Зал хоккейной славы США

USA Hockey опубликовала список хоккеистов и деятелей спорта, которые введены в Зал хоккейной славы США в 2025 году.

В список вошли: фотограф Брюс Беннетт, олимпийская чемпионка Тара Монси, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Дэвилз» Скотт Гомес, серебряные призёры Олимпийских игр 2010 года Зак Паризе и Джо Павелски.

«Состав талантливых игроков, вошедших в Зал славы хоккея США 2025 года, поистине впечатляет. Их выдающийся вклад оказал положительное влияние на нашу игру и продолжает оказывать его по сей день», — заявил президент USA Hockey Майк Тримболи.

Торжественная церемония введения в Зал хоккейной славы США состоится 10 декабря 2025 года в Сент-Поле, штат Миннесота.