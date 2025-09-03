Минское «Динамо» подписало полноценный контракт со Станиславом Галиевым

Минское «Динамо» подписало полноценный однолетний контракт с обладателем Кубка Гагарина Станиславом Галиевым. Ранее форвард находился в команде на просмотровом контракте.

33-летний Галиев начинал сезон-2024/2025 в «Авангарде», где сыграл 33 матча и набрал 7 (2+5) очков. Затем он перебрался в ЦСКА. За москвичей Галиев провёл 23 встречи и отметился 6 (4+2) очками. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги сыграл 521 игру, в которых забросил 138 шайб и отдал 127 результативных передач. Напомним, Станислав Галиев стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» в 2018 году.

Ранее главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о прогрессе команды.