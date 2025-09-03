«Лада» представила капитана и ассистентов на сезон-2025/2026 КХЛ

Тольяттинская «Лада» представила капитана и ассистентов на сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. Капитаном команды стал 27-летний защитник Владислав Сёмин, а его помощниками назначены 26-летний нападающий Никита Михайлов и канадский форвард Райли Савчук.

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги тольяттинцы завершили чемпионат на 10-м месте в Восточной конференции, набрав 54 очка в 68 встречах.

Новый сезон КХЛ тольяттинский клуб начнёт домашней игрой с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча состоится 8 сентября и начнётся в 18:00 мск.

