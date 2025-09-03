Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» представила капитана и ассистентов на сезон-2025/2026 КХЛ

«Лада» представила капитана и ассистентов на сезон-2025/2026 КХЛ
Комментарии

Тольяттинская «Лада» представила капитана и ассистентов на сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. Капитаном команды стал 27-летний защитник Владислав Сёмин, а его помощниками назначены 26-летний нападающий Никита Михайлов и канадский форвард Райли Савчук.

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги тольяттинцы завершили чемпионат на 10-м месте в Восточной конференции, набрав 54 очка в 68 встречах.

Новый сезон КХЛ тольяттинский клуб начнёт домашней игрой с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча состоится 8 сентября и начнётся в 18:00 мск.

Ранее канадский новичок «Лады» Мак Холлоуэлл рассказал о своей адаптации в КХЛ.

Материалы по теме
Игрок «Лады» Холлоуэлл: в КХЛ правила отличаются от американских. Нужно многое учить
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android