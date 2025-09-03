Экс-форвард клубов НХЛ Лонни Лоуч умер в возрасте 57 лет

Бывший нападающий «Оттавы Сентаорз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Майти Дакс оф Анахайм» Лонни Лоуч умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает NHL Alumni на своей странице в социальной сети Х.

«Лонни был выдающимся игроком команды «Гвельф Плейтерс» из OHL, завоевав награду «Новичок года» в 1986 году, а затем завоевав с командой Мемориальный кубок 1986 года. После этого Лонни дебютировал в профессиональном хоккее в Международной хоккейной лиге (IHL) в составе «Сагино Хокс» в сезоне-1988/1989, а несколько сезонов спустя, выступая за «Форт Уэйн», стал лидером IHL по результативности в регулярном сезоне-1990/1991.

«Оттава Сенаторз» выбрала Лонни во время драфта расширения в июне 1992 года, и 12 октября 1992 года Лонни дебютировал в НХЛ в составе канадского клуба. Вскоре Лонни присоединился к «Лос-Анджелес Кингз». Лоуч отыграл 50 игр за «Кингз» в сезоне-1992/1993, а затем присоединился к «Майти Дакс оф Анахайм» в их дебютном сезоне-1993/1994.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и бывшим товарищам по команде Лонни в это невероятно трудное время», — сказано в сообщении NHL Alumni.

Всего на счету Лоуча в НХЛ 56 матчей, где экс-нападающий набрал 23 (10+13) очка.