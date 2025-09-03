Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джереми Рой: не думаю, что кто-то приблизится к Овечкину, это слишком легендарно

Джереми Рой: не думаю, что кто-то приблизится к Овечкину, это слишком легендарно
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский защитник ЦСКА Джереми Рой высказался о рекорде российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

— Александр Овечкин вот, например, получил повреждение по ходу своей погони за рекордом Гретцки, но тоже не опустил руки. Следили за его погоней? Через сезон можете сыграть против него.
— Разумеется, мне кажется, все следили. Что касается его возвращения в Россию, я читал об этом. Не знаю, что думать здесь, как реагировать. То, что он сделал, — невероятно. Не думаю, что кто-то сможет приблизиться к нему. Это слишком легендарно.

Как игрок я бы с удовольствием вышел с ним на один лёд. Он — легенда, для меня это было бы огромной честью и вызовом. Но если бы я смотрел на это как болельщик, я бы предпочёл увидеть, как он достигнет отметки в 1 тыс. голов в НХЛ. Правда, за оставшийся сезон сделать это нереально, — цитирует Роя Sport24.

Материалы по теме
Овечкин ответил на вопрос о возможном выведении из обращения его номера в «Вашингтоне»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android