Джереми Рой: не думаю, что кто-то приблизится к Овечкину, это слишком легендарно

Канадский защитник ЦСКА Джереми Рой высказался о рекорде российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

— Александр Овечкин вот, например, получил повреждение по ходу своей погони за рекордом Гретцки, но тоже не опустил руки. Следили за его погоней? Через сезон можете сыграть против него.

— Разумеется, мне кажется, все следили. Что касается его возвращения в Россию, я читал об этом. Не знаю, что думать здесь, как реагировать. То, что он сделал, — невероятно. Не думаю, что кто-то сможет приблизиться к нему. Это слишком легендарно.

Как игрок я бы с удовольствием вышел с ним на один лёд. Он — легенда, для меня это было бы огромной честью и вызовом. Но если бы я смотрел на это как болельщик, я бы предпочёл увидеть, как он достигнет отметки в 1 тыс. голов в НХЛ. Правда, за оставшийся сезон сделать это нереально, — цитирует Роя Sport24.