Главная Хоккей Новости

Никита Задоров рассказал о главных целях «Бостона» в новом сезоне НХЛ

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров назвал главные цели клуба в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Нам нужно обновиться. Главная цель — вернуться в плей-офф и показать нашим болельщикам, показать этому городу, на что мы способны. Быть командой, которую никто не ставит даже близко к тому уровню, на котором мы должны быть, — это дополнительная нагрузка на наши плечи», — приводит слова Задорова пресс-служба «Бостона».

30-летний Никита Задоров провёл за «Бостон» 81 игру в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025, забросил четыре шайбы и сделал 18 результативных передач, набрав 22 очка. Он занял пятое место по результативности среди российских защитников в регулярном сезоне.

