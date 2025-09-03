Скидки
Обладатель Кубка Стэнли Гончар рассказал, в чём нужно прибавить Кравцову в «Ванкувере»

Обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар рассказал, чего не достаёт форварду «Ванкувер Кэнакс» Виталию Кравцову, чтобы стабильно заиграть в НХЛ.

— Виталий Кравцов снова подписал контракт с «Ванкувером». Чего ему не хватает, чтобы стабильно заиграть в НХЛ?
— Сразу по Кравцову видно, что у него всё есть: хорошее катание, техника, всё остальное. Надо добавить где‑то в настырности, чаще лезть на ворота, побольше адаптировать свою игру под североамериканский стиль. Чуть больше бросков, борьбы. Эти компоненты нужно развить, чтобы влиться в коллектив «Кэнакс». Тогда ему будет полегче, — цитирует Гончара «Матч ТВ».

