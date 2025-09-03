Результаты матчей МХЛ на 3 сентября 2025 года

Сегодня, 3 сентября, прошёл матч открытия нового регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. Игра между финалистами предыдущего чемпионата — МХК «Спартак» и «СКА-1946» — завершилась в Москве на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники».

Результаты матчей МХЛ на 3 сентября 2025 года:

МХК «Спартак» — «СКА-1946» — 7:3.

В предстоящем сезоне возрастёт количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над петербургской командой в седьмом матче финальной серии.