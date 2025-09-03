Сегодня, 3 сентября, прошли два матча регулярного сезона-2025/2026 Всероссийской хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня ВХЛ.

Результаты матчей ВХЛ на 3 сентября 2025 года:

«Звезда» — АКМ — 1:2;

«Ростов» — ХК «Тамбов» — 2:3.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года. Плей-офф начнётся 22 марта, а решающий матч финала плей-офф ВХЛ запланирован на 30 мая 2026 года. В плей-офф борьбу за главный трофей — Кубок чемпиона России — смогут продолжить только 16 команд.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевал «Торпедо-Горький».