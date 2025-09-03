Скидки
Плющев высказался о желании форварда «Локомотива» Берёзкина попробовать себя в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о возможной игре нападающего «Локомотива» Максима Берёзкина попробовать себя в НХЛ.

«Что касается Берёзкина в НХЛ, ну, парень интересный, можно за ним понаблюдать. Я так полагаю, что в перспективе у него, может, что-то и получится за океаном. Но только если он будет добиваться именно повышения своего собственного мастерства и выковывания своего бойцовского характера», — приводит слова Плющева Vprognoze.

В минувшем сезоне Берёзкин стал обладателем Кубка Гагарина в составе ярославцев. Берёзкин сыграл 87 матчей и набрал 56 (24+32) очков. Напомним, 23-летний форвард был выбран «Эдмонтон Ойлерз» в пятом раунде драфта в 2020 году.

Ранее Максим Берёзкин рассказал, как на его карьеру повлиял бывший главный тренер клуба Игорь Никитин.

